Professores encerram paralisação e Câmara aprova reajuste da rede municipal

Foto: Divulgação/Sindiute ASSEMBLEIA geral dos professores ontem

Os professores da rede municipal de Fortaleza decidiram pela suspensão das paralisações da categoria, durante assembleia geral na manhã dessa quarta-feira, 7. A categoria vinha fazendo agenda de mobilizações para reivindicar reajuste salarial direto de 10,09%, a fim de aumentar o piso para R$ 4.580,57.

Na mesma manhã, a Câmara Municipal de Fortaleza aprovou o reajuste dos vencimentos dos professores (Projeto de Lei Ordinária nº 26 de 2024) enviado pelo Executivo.

Segundo o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Ceará (Sindiute), apesar do fim das paralisações, as mobilizações vão continuar com protestos mensais ao longo do ano.

"Os educadores deliberaram pela criação de estratégias para dar continuidade à luta pelas demandas não atendidas pela Prefeitura nesta primeira fase de negociações", aponta.

O prefeito José Sarto comemorou a decisão durante evento de entrega do posto de saúde itinerante do Programa Vem Saúde, na manhã dessa quarta, no Jóquei Clube.

"Estão voltando já amanhã [hoje, 8], vão repor as aulas que deixaram de acontecer, nós nos propusemos e eles aceitaram, 3,62% retroativo a janeiro, lembrando que, olha só, o governo federal deu 3,62%, o Governo do Estado está calado, e nós, 3,62% retroativo a janeiro, mais 1% começando em junho, mais 5% de incorporação da regência de classe, mais 10% de aumento nos vales-refeição, dá 10,37% de aumento", disse.

Segundo ele, a categoria merece o reajuste. "Se eu pudesse eu dava mais, mas a gente foi, passou uma semana trabalhando [...] É um reconhecimento, agradecimento em nome das nossas crianças, da nossa garotada que está nas creches."





O Sindiute destaca que já foi garantido o reajuste de 4,62% (3,62% em janeiro e o restante, mais 0,965%, aplicado a partir de junho), a incorporação de 5,5% da regência de classe ao salário base dos professores e o ajuste de 10% no auxílio alimentação.

O calendário de mobilizações mensais têm o objetivo da categoria alcançar "incorporação dos 14,5% restantes da regência de classe; assegurar licença-prêmio e anuênio para os professores aprovados no concurso de 2022; incluir os funcionários de escola no Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Educação; aplicar a CLT aos professores substitutos; alcançar o reajuste complementar de 7,64%; elevar o teto de isenção da contribuição previdenciária e reintroduzir cargos de técnicos em educação que foram eliminados em administrações anteriores".

Proposta da Prefeitura

Na última sexta-feira, 2, o prefeito de Fortaleza havia anunciado proposta de reajuste salarial de 10,37%. Na época, o Sindiute informou que 5,5% do reajuste proposto pela gestão não seriam de acréscimo real, mas "transformação de uma bonificação em direito garantido".

Lara Vieira, Ludmyla Barros e Ana Rute Ramires