Foto: Samuel Setubal Concurso Iplanfor: edital é publicado com salário inicial de R$ 6,9 mil.

Com 60 vagas e salário inicial de R$ 6.933,13, o edital do concurso público do Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor) foi publicado nesta quinta-feira, 8.

O salário final pode chegar a R$ 10.660,21. As vagas serão imediatas e com formação de cadastro reserva.

As inscrições serão iniciadas na sexta-feira, 9, e seguem até o dia 11 de março, feitas pelo site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), responsável pelo certame.

O valor da taxa é de R$ 215. Doadores de sangue ou de leite materno, e participantes de programas sociais do governo, podem realizar o pedido de isenção.

A taxa de isenção poderá ser solicitada até o dia 21 de fevereiro.

Do total de vagas, 5% serão destinadas às pessoas com deficiência (PCD) e 20% aos candidatos negros.



Concurso Iplanfor: veja etapas das provas



As provas serão realizadas no dia 7 de abril. Confira abaixo.



Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;



Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;



Prova de títulos, de caráter classificatório;

Curso de formação, de caráter classificatório e eliminatório.



Concurso Iplanfor: calendário



Inscrições: 09 de fevereiro a 11 de março;



Isenção da taxa: 09 a 21 de fevereiro;



Pagamento da taxa: 12 de março;



Data da prova: 07 de abril.



Concurso Iplanfor: veja as vagas específicas



Acervo: 2 vagas;

Articulação internacional: 1 vaga;

Comunicação e design: 5 vagas;

Desenvolvimento urbano: 12 vagas;

Estudos e pesquisas: 5 vagas;

Geoprocessamento: 2 vagas;

Gestão de dados: 7 vagas;

Gestão e orçamento: 6 vagas;

Jurídica: 3 vagas;

Políticas Públicas: 8 vagas;

Tecnologia: 8 vagas.



Confira AQUI o edital completo.

ENEM DOS CONCURSOS: Veja como vai ser o Concurso Nacional Unificado | Dei Valor

Mais notícias de Economia