Fundação Demócrito Rocha realiza curso gratuito sobre mulheres no esporte

Foto: Esporte delas Esporte delas

A Fundação Demócrito Rocha realizará, de maneira gratuita, um curso de extensão com a temática "Esporte Delas – Empoderamento, Inclusão e Permanência de Meninas e Mulheres no Esporte". Com a carga de 70 horas, a formação ocorrerá de maneira online e as inscrições acontecem até a próxima quinta-feira, 15, pelo site https://fdr.org.br/esportedelas/.

Com a oferta de certificado ao final do curso, as aulas serão divididas em seis módulos, que abordam assuntos que vão de legislação e política na participação feminina no esporte, representação do corpo feminino, estereótipos, até carreiras esportivas das mulheres. A metodologia de ensino inclui vídeos e radioaulas, além lives e webdoc. Haverá ainda a realização de um webinar da temática, no dia 22 de fevereiro.



Coordenadora do projeto, Valéria Xavier ratificou a importância do curso, que agrega análise histórica e estratégias práticas de inclusão. "Na medida em que os alunos são convidados a mergulhar em diversas perspectivas do esporte, entendemos que a aplicação práticas desses conceitos favorecerá o surgimento de mais espaços inclusivos para mulheres e meninas no esporte", destacou.

A iniciativa é uma realização da FDR com a Universidade Aberta do Nordeste (Uane) e tem apoio da Universidade Estadual do Ceará (Uece), da Secretaria do Esporte do Estado do Ceará, Conselho Federal de Educação Física (Confef), Líderes Esportivos e Empodera. Os participantes receberão certificado, conforme frequência mínima e nota de avaliação.

+ Leia a coluna de futebol feminino do O POVO

Serviço

Curso Esporte Delas

Modalidade EaD

Inscrições: até 15 de fevereiro de 2024.

Inscrição e mais informações: https://fdr.org.br/esportedelas/