Rádio O POVO CBN é finalista do prêmio da frente nacional dos prefeitos

Foto: Arquivo pessoal Luciano Cesário, da rádio O POVO CBN, é finalista da premiação

A Rádio O POVO CBN é finalista do Prêmio FNP de Jornalismo 2024, primeira premiação do porte articulada pela frente nacional dos prefeitos. A série "Reforma Tributária e Justiça Fiscal", do jornalista Luciano Cesário, concorre na categoria "Reportagem em Áudio.

De acordo com o repórter, o material foi construído obtendo como ponto de partida um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), "que mostra que 174 dos 184 municípios do Ceará podem ter ganhos de receitas fiscais com o novo modelo de tributação".

Ideia da reportagem, segundo o profissional, é mostrar como a reforma tributária pode impactar na situação fiscal das cidades cearenses. Abordagem foi realizada de forma simples, possibilitando o entendimento do ouvinte diante da complexidade do assunto.

"Traduzimos a tecnicidade necessária ao tema em situações cotidianas para facilitar o entendimento do ouvinte. É um material que ajuda a compreender como o sistema tributário impacta na saúde financeira dos municípios e, por consequência, na vida dos cidadãos", destaca o jornalista.

Edição contou com 55 inscrições e foi dividida em quatro categorias, sendo elas: reportagem impressa; reportagem em áudio; reportagem em vídeo e reportagem em WEB. A divulgação dos vencedores deve ocorrer no dia 26 deste mês, no Palácio da Cidade, localizado no Rio de Janeiro.

Confira os finalista da categoria Reportagem em Áudio:

Ana Paula Lima: “Reforma Tributária deve reduzir desigualdades entre os municípios” - Rádio BandNews FM Salvador

Guilherme Batista de Oliveira: – “IPTU: A fonte arrecadatória de municipios em meio à reforma tributária - Rádio Bandeirantes

Leno Falk: “Reforma tributária - o que muda na vida do cidadão nos municípios” - Agência Radioweb

Luciano Cesário da Silva: – “Série "Reforma tributária e justiça fiscal" - Rádio O POVO CBN

Matheus Schuch de Souza: “Reportagem reforma tributária” - Rádio Gaúcha