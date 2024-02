Morre Ricardo Palhano, superintendente do jornal O Estado

Foto: Reprodução/O Estado Ricardo Palhano foi presidente do jornal cearense O Estado

Morreu na noite dessa quinta-feira, 8, o jornalista Ricardo Augusto de Palhano Xavier. Palhano era superintendente do jornal cearense O Estado, um dos periódicos impressos mais antigos do Ceará, em circulação desde 1936.

Segundo familiares, Ricardo estava internado desde a última sexta-feira, 2, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital da Capital. Ele estava em tratamento contra um câncer.



Palhano estava no cargo desde 1996. Ele assumiu a posição após a morte do pai, Venelouis Xavier Pereira, que comandava a empresa desde que a havia comprado, em 1963. Ricardo e outros três irmãos, juntamente à mãe, Wanda, dividiram as funções de direção do periódico.

Palhano deixa esposa, quatro filhos e quatro netos. O velório de Ricardo Palhano será nesta sexta-feira, 9, das 7 horas às 15h30min. O corpo será velado na funerária Ethernus (rua Padre Valdevino, 1688 — Aldeota).

