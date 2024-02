Agora Cid pode cansar-se com brigas maiores

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,04.02.2024:Filiação Cid Gomes e Izolda ao PSB

.

Principal liderança do PSB no Ceará, Cid Gomes está livre do tempestuoso cotidiano pedetista pautado por vaivéns políticos e jurídicos que tragaram aquela formação partidária, que tinha nele e em Ciro Gomes as duas principais vigas de um teto que cedeu. Sacodida a poeira, o senador sobralense tem a possibilidade de erigir ambiente de predominante serenidade, de modo que o dispêndio de energia possa se dirigir a causas mais frutíferas. É chegada a hora de brigar para fora, afinal. A casa tem de estar não só levantada como arrumada para o calendário eleitoral. Apressado estará quem imaginar esta organização já a serviço dos severos enfrentamentos eleitorais que 2024 reserva.

Anterior à disputa pelo poder, há uma disputa por quem disputará o poder. Ela é mais sutil, embora aqui ou ali registre extravagâncias. Somente no ato de filiação, Cid arregimentou 40 prefeitos ao PSB, conferindo aos socialistas (com o reforço dos neosocialistas) a condição de principal força partidária ao lado do Partido dos Trabalhadores.

A liderança de Cid é objetiva. Pode ser quantificada. Quando as mesas decisórias estiverem postas, o senador espera ter meios concretos de defender seus interesses. Após o ato de ingresso ao PSB, ele não hesitou em, novamente, definir como excessivo o domínio de um partido sobre as três instâncias do Executivo: Presidência, Governo do Ceará e Prefeitura de Fortaleza. Na pior das hipóteses, a defesa aberta de que o PSB pode representar a aliança deverá reservar ao partido bom lugar nas acomodações.