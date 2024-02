Na infância, alguns sistemas ainda estão se aperfeiçoando, e qualquer dano pode ter o efeito potencializado.

Para o neurologista Rodrigo Carvalho, este é o principal fator que coloca as crianças como um grupo de risco para os efeitos do chumbo. A exposição ao metal pode causar diferentes reações, como anemia e alterações cognitivas, afetando o Quociente de Inteligência (Q.I).

"É o grupo mais vulnerável por vários aspectos. Primeiro pelo fato de ter uma absorção maior do que os adultos. Eles podem ter uma absorção em torno de 40% a 50% maior. A segunda coisa é que geralmente as crianças estão em um processo de desenvolvimento e a relação da superfície corporal dela com o nível de exposição é maior. Pequenas quantidades de chumbo podem ter um efeito muito mais deletério nas crianças do que nos adultos", indica o médico.