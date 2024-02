Em eventual contaminação, um dos sistemas afetados pelo chumbo é o cardiovascular. Por ser um metal pesado, a substância pode resultar na lesão de órgãos.

Segundo o cardiologista Augusto Vilela, o corpo humano não consegue expelir as quantidades ingeridas desse material e, com o passar do tempo, torna-se cada vez mais vulnerável.

No sistema cardiovascular, a presença de chumbo pode alterar a pressão arterial e aumentar o risco de arritmias, a partir do estímulo de fenômenos elétricos dentro do corpo. Outro ponto ressaltado é o perigo para gestantes.

"Esse chumbo pode atingir o feto e levar a lesões irreversíveis no feto, principalmente no sistema nervoso central", alerta Augusto.

Para os homens, o risco está em uma possível redução de espermatozoides, o que pode levar a alterações genéticas nos descendentes.