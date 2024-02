Macaratus estreiam na Domingos Olímpio atraindo novos integrantes e plateia

Foto: fotos FERNANDA BARROS FANTASIAS se destacaram pelas cores e exuberância

O dia chuvoso atrasou o público que conferiu o tradicional desfile de maracatus que abrem os desfiles na Avenida Domingos Olímpio, em Fortaleza. Mas, já pelas 21h, as arquibancadas se agitavam para conferir as agremiações, que a cada ano atraem mais componentes para sua festa.

Antonia Alessandra, de 46 anos, fez a sua estreia como preta velha na avenida na noite de ontem, 10. Ao O POVO, ela destacou a emoção de participar do desfile: “É a minha primeira experiência nesse evento, estou mega emocionada, mas vamos lá”.



Disposição compartilhada com quem já festeja o maracatu há dez anos, como Geilson Pereira, de 30 anos. No abre alas, ele contou do nervosismo que o invade antes do desfile e da alegria de quando tudo já está em curso.

Ao todo, 14 maracatus vão passar pela Domingos Olímpio no Carnaval 2024. No sábado, passaram os grupos Corte Imperial, Nação Pici, Rei Zumbi, Solar, Obalomi, Axé de Oxossi e Leão de Ouro, com dispersão do bloco Camaleões da Vila.

No domingo, 11, chegam à avenida Rei de Paus, Az de Ouro, Vozes da África, Nação Fortaleza, Nação Baobab, Nação Iracema e Nação Palmares com dispersão por conta do bloco Unidos da Cachorra.



O clima frio gerou o aparecimento de mosquitos nos pontos de luz do local, o que traz a preocupação com as arboviroses, as quais tendem a ter mais casos nos períodos de chuva.

A vendedora ambulante, Maria Moreira, de 50 anos, começou o dia desmotivada por causa da pouca movimentação, mas a chegada de mais público e a expectativa de maior plateia nos próximos dias afastaram a insatisfação.

Alegria contagiada dos grupos que levaram seu enredo para a rua e fizeram ecoar pela Domingos o som do batuque e das canções.

Veja fotos

Apresentação do Maracatu no primeiro dia de desfiles na Avenida Domingos Olímpio, em Fortaleza Crédito: Fernanda Barros/ O POVO Apresentação do Maracatu no primeiro dia de desfiles na Avenida Domingos Olímpio, em Fortaleza Crédito: Fernanda Barros/ O POVO Apresentação do Maracatu no primeiro dia de desfiles na Avenida Domingos Olímpio, em Fortaleza Crédito: Fernanda Barros/ O POVO Domingos Olímpio registra pouco movimento no primeiro dia de desfiles Crédito: Henrique Araújo/ O POVO Apresentação do Maracatu no primeiro dia de desfiles na Avenida Domingos Olímpio, em Fortaleza Crédito: Fernanda Barros/ O POVO Apresentação do Maracatu no primeiro dia de desfiles na Avenida Domingos Olímpio, em Fortaleza Crédito: Fernanda Barros/ O POVO Domingos Olímpio registra pouco movimento no primeiro dia de desfiles Crédito: Henrique Araújo/ O POVO Apresentação do Maracatu no primeiro dia de desfiles na Avenida Domingos Olímpio, em Fortaleza Crédito: Fernanda Barros/ O POVO Apresentação do Maracatu no primeiro dia de desfiles na Avenida Domingos Olímpio, em Fortaleza Crédito: Fernanda Barros/ O POVO

Em meio dos desfiles, a voz das pessoas se sobressaiu pela Domingos Olímpio, já que durante a apresentação do Maracatu Solar, do bairro Benfica, o sistema de som apresentou falhas, mas logo foi normalizado. Era nítida a empolgação das pessoas em tentar acompanhar as músicas dos grupos de maracatu mesmo sem conhecer.

Com informações do repórter Henrique Araújo/ O POVO