Valter Santos (esquerda) é filho da dona Mundinha (a Mamãe Noel do Mucuripe). Ele conta que o amor pelo Carnaval vem do berço e, após passar anos curtindo em outros locais, resolveu ficar em Fortaleza, já que a mãe tem quase 100 anos e precisa de cuidados. Ontem, ele curtiu a festa com os amigos Praciano e Carlos na Mocinha. (Wanderson Trindade)