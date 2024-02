Praias reúnem multidão em tradicional "mela-mela"

Foto: Fabio Lima Majorlândia mantém brincadeira de Carnaval

Os foliões de Aracati seguiram uma das tradições mais conhecidas do Carnaval cearense. O famoso “mela-mela” reuniu uma multidão pelas ruas do município, localizado a 148 quilômetros de Fortaleza, na tarde de sábado, 10.

O início da folia começou com temperaturas elevadas na cidade. Em uma casa alugada por 40 pessoas na Majorlândia, uma estrutura improvisada chegou a ser montada para projetar o esguicho de uma lavadora de alta pressão em direção à rua.

Além disso, uma ação da Polícia Militar do Ceará (PM-CE) buscou coibir o uso de som alto nos carros durante a manhã do sábado na Majorlândia. Pelo menos dois veículos tiveram que desligar o som, conforme apuração da reportagem no local.

A chuva deu as caras à noite por pouco tempo e não foi suficiente para afastar os foliões. O cenário da noite de sábado foi bastante diferente do visto na sexta-feira, 9, quando Ivete Sangalo se apresentou na cidade. Em vez de uma multidão que entupia a Rua Coronel Pompeu, as vias estavam tranquilamente transitáveis.

Os shows de sábado foram comandados por Xand Avião, Zé Cantor e Banda São 2. Já no domingo, dia 11, se apresentam os cantores Mara Pavanelly, Larissa Leite e Luis Marcelo e Gabriel. A segunda-feira, 12, está a cargo dos cantores Matheus Fernandes e Henry Freitas. Pedro Sampaio e Felipe Amorim finalizam na terça-feira, 13.

O Carnaval de Aracati reúne diversas atrações musicais e atividades para os foliões curtirem. A expectativa, além disso, é de que o público compareça à Praia de Canoa Quebrada e Majorlândia para as brincadeiras de Carnaval. (Com Miguel Araújo e Fabiana Melo)