Uso de quelantes, substâncias usadas para tratar intoxicações por metais (aplicação pode ser via oral ou por injeção);

Também é possível realizar verificação no nível de chumbo no corpo, em casos de suspeita de contaminação. O teste verifica a dosagem do material no sangue. Em casos de presença maior que 50 microgramas/m3, é recomendável o início do tratamento.

Fonte: Rodrigo Carvalho, neurologista.