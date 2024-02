Retiro católico e as faces da fé no Carnaval

Foto: Divulgação/Renascer Shalom O último dia do retiro Renascer aconteceu nesta terça-feira, 13

Mais de três décadas depois de sua primeira edição, o evento Renascer encerrou sua programação de 2024 nesta terça-feira, 13, no Estádio Paulo Sarasate, reunindo público misto de jovens e adultos em Fortaleza.

Desde 1986, o retiro promovido pela Comunidade Católica Shalom ocorre durante os três dias de Carnaval, mas o objetivo central permanece o mesmo. "Nós temos uma história longa, de décadas, do Renascer, mas o anúncio do evangelho é sempre atualizado", destaca o padre Sílvio Scopel.

"É claro que o Renascer da década de 80 é muito diferente, até no seu local, do Renascer de 2024, porém permanece com a mesma essência", completa.

As palavras de Scopel se misturam à parte do público que já participou de edições anteriores, como a técnica de enfermagem Maria José Oliveira, 44, parte da Comunidade Shalom há 10 anos.

O tema do ano, "Coragem! O Senhor te chama!", pode ser encontrado no evangelho de Marcos, quando Jesus Cristo cura o cego Bartimeu. Mas para os discípulos, a frase está muito longe de ser apenas um lema que estampa camisetas sobre o retiro.

Aos 20 anos, Maria Laís não é uma novata no Renascer. Mesmo assim, faz questão de frisar que esta é a "primeira vez como serva de seminário", uma experiência descrita como "única" e "desafiadora".

Além de Laís, para encontrar jovens-adultos na comunidade bastava caminhar pelos stands. No último dia do retiro, um desses espaços era caracterizado por risadas e conversas altas — acima, em uma banner, lia-se: "Projeto Juventude Para Jesus" (PJJ).

Um dos representantes, Érico Gabriel, prontamente aparecia para saudar os curiosos e explicar mais sobre a ação: "Nós dedicamos uma parte da comunidade, que nasceu no meio dos jovens, para atividades de evangelização".

A presença dos participantes no retiro também se revelava a partir de experiências sentidas com Deus em anos anteriores e o interesse de não apenas revivê-las, mas relatar novas conexões. Entre elas, estava a Efusão do Espírito Santo.