Cratera Linha Leste: Defesa Civil aguarda laudo para liberar retorno de moradores

Foto: Samuel Setubal CASAS foram interditadas com rachaduras

A Defesa Civil de Fortaleza recebeu, na tarde desta quinta-feira, 15, o relatório atestando a integridade estrutural das dez casas atingidas pela cratera que se abriu durante escavação da obra da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, no bairro Moura Brasil. Conforme órgão, famílias devem retornar para as residências após a entrega de um laudo feito pela Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra).

Ocorrência foi registrada no sábado, 10. Na ocasião, um problema na parede de contenção da obra permitiu que a cratera fosse aberta e provocou a retirada dos moradores locais, que foram realocados para hotéis de forma emergencial. Além disso, os dois lados da rua Adarias Lima precisaram ser interditados.

Situação foi acompanhada pela Defesa Civil de Fortaleza e pela Seinfra, pasta responsável pelos trabalhos que estão sendo executados na Linha Leste. Na manhã de hoje, as instituições estiveram reunidas para discutir medidas a respeito da situação e deliberar ações visando o retorno seguro das famílias afetadas.

Já pela tarde, a Defesa Civil recebeu o relatório atestando a integridade estrutural das casas atingidas. Órgão encaminhou uma nota ao O POVO informando que espera agora um laudo sobre a estabilidade do solo, feito pela Seinfra, devendo realizar após isso uma vistoria "para a liberação das residências".

Conforme pasta de infraestrutura, o documento se trata de um "laudo geológico complementar" e será elaborado por meio do Consórcio FTS, que executa a Linha Leste. Registro deve conter "informações detalhadas sobre o solo na região atingida pela forte chuva da madrugada do último sábado".

Em nota encaminhada ao O POVO, a secretaria assegurou ainda que "enquanto providencia a documentação requerida pela Defesa Civil" vai continuar "prestando total apoio às famílias, oferecendo local adequado para a estadia e alimentação, durante todo o período necessário".

"A Secretaria, também, esclarece que o local atingido pelas fortes chuvas foi reparado em menos de 24 horas, após o ocorrido, e que toda a situação na região já está estabilizada", completa.

Obra foi planejada para ser entregue em dezembro de 2022, mas construção foi atrasada devido a "complexidade da obra e dos impactos causados pela pandemia de Covid-19". Dessa forma, o prazo da inauguração foi estendido e nova previsão passou a ser para este ano de 2024.

Durante o período de execução, obra tem trazido problemas como rachaduras. Quando questionada pelo O POVO sobre os efeitos da atividade, a Seinfra somente destacou que "realiza vistorias rotineiras nas residências com o objetivo de sanar problemas". (colaborou a repórter Sara Oliveira)