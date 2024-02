Palmeiras da avenida Aguanambi são afetadas pelas chuvas

Foto: Samuel Setubal CHUVA durante o Carnaval derrubou folhagem de algumas palmeiras

Algumas das palmeiras que estão localizadas na avenida Aguanambi, em Fortaleza, tiveram as estruturas afetadas após a forte chuva registrada na Capital no último sábado, 10. De acordo com boletim da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), das 7 horas do sábado às 7 horas de domingo, 11, choveu 215 milímetros na Cidade.

Quem passa pelo trecho, especificamente no cruzamento com a avenida Domingos Olímpio, pode perceber que as plantas localizadas próximo à Estação Jornal O POVO apresentam mudanças.

É possível observar que parte das folhas de algumas delas caíram e, em outras, apenas o tronco continua visível. Em dezembro último, O POVO já havia divulgado que arborização dos canteiros da Aguanambi estava sofrendo com a falta de manutenção e descarte irregular de lixo nos locais.

Na época, a Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger) informou que local passava por vistorias de rotinas e que manutenção era realizada a partir de demandas da população.

Maria Eloisa dos Santos, de 58 anos, esperava para atravessar a avenida na manhã desta quinta-feira, 15. Ela foi umas das pessoas que percebeu a transformação na área arborizada e diz que seria importante o replantio de novas palmeiras na via.

“Quando a árvore morre, eu acho que tem que plantar outra. Plantar para [a avenida] ficar uma coisa linda”, diz.

Em nota, a Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor) informou que, entre o sábado e às 14 horas dessa quarta-feira, 14, realizou o atendimento de 102 ocorrências de árvores caídas na Capital devido às fortes chuvas.

Segundo a UrbFor, as ocorrências estão sendo mapeadas para que, após o recolhimento, seja feito um “levantamento técnico para analisar a viabilidade do plantio de novas mudas no local, seguindo a legislação vigente”.

No caso da avenida Aguanambi, a via foi integrada à programação para receber o plantio de mudas durante este ano.

Neste ano, até o dia 7 de fevereiro, a Autarquia também realizou 1.164 serviços de poda em todas as regionais de Fortaleza. O serviço pode ser solicitado pela população por meio do número 156 ou nas Centrais de Acolhimento das Secretarias Regionais.



Além de partes das palmeiras, uma árvore caiu na rua Pinho Pessoa, também no bairro Joaquim Távora, no último sábado. A ocorrência impediu a passagem de veículos, porém os bombeiros foram acionados ao local e cortaram a árvore.

Nessa segunda-feira, 12, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) informou que, em um período de 48 horas, cortou 46 árvores em situação de perigo em 12 municípios do Estado, incluindo a Capital.