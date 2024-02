As cores e as caras do Carnaval

Foto: o povo Capa

A Quarta-Feira de Cinzas foi tomada pelas cores do Carnaval, pelo menos na edição do O POVO. Após dois dias sem circular, devido ao período momino, o jornal destacou na capa e em uma edição especial o Carnaval 2024. Com matérias que detalham programação, hits e as muitas faces do Carnaval, o caderno não se limitou à folia na Capital, trazendo narrativas de Recife, Rio e do interior do Ceará. A manchete, contudo, se debruçou sobre Fortaleza e destacou a folia e a chuva histórica que banhou a Capital.