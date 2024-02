Brasil e União Africana unem forças contra a fome e a pobreza

Foto: Foto: Ricardo Stuckert / PR Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a cerimônia de Abertura da 37º Cúpula da União Africana, na Sede da União Africana. Adis Abeba - Etiópia. Foto: Ricardo Stuckert / PR

Na luta contra a fome e a pobreza, Brasil e União Africana (UA) uniram forças nesta sábado, 17, durante a 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da UA, em Adis Abeba, capital da Etiópia. Cumprindo primeira agenda internacional de 2024, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estava acompanhado do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.



Ao todo, o evento reuniu líderes de 55 países africanos e de organismos internacionais. Durante seu discurso, o chefe do Executivo brasileiro destacou a importância da cooperação entre os países no enfrentamento à fome e à pobreza.

"O Brasil quer crescer junto com a África, mas sem ditar caminhos a ninguém. O povo brasileiro está recuperando sua soberania política e econômica. Com o Programa Bolsa Família e outras políticas públicas bem-sucedidas, voltaremos a sair do mapa da fome, retirando milhões de brasileiros da pobreza", explicou.



Na ocasião, o petista propôs a criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza no âmbito do G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo."É inadmissível que um mundo capaz de gerar riquezas da ordem de 100 trilhões de dólares por ano conviva com a fome de mais de 735 milhões de pessoas. A Aliança Global tem como objetivo impulsionar um conjunto de políticas públicas e mobilizar recursos para o financiamento dessas políticas", contou Lula.

Já o ministro Wellington Dias contou as ações que serão tomadas para fortalecer a colaboração.