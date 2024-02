O Carnaval pode e merece ser maior

Foto: FCO FONTENELE Carnaval 2024 no Benfica em Fortaleza

Atravessado por uma chuva histórica ainda no sábado, o Carnaval de Fortaleza de 2024 resistiu às intempéries, mas não sem impactos. Para além do cancelamento da programação de um dos polos devido às condições climáticas, a festa, para quem a curte na Capital há alguns anos, pareceu menos pulsante e também menos lotada - sem que a chuva tenha diretamente uma relação com isso.

Claro que houve pontos altos, como a inédita apresentação de Ednardo com o Bloco Luxo da Aldeia, na Praça da Gentilândia, no Benfica; o cortejo extraoficial do bloco "Solto na Buraqueira", no mesmo bairro universitário; a energia das apresentações do Bloco Mambembe, no Mercado dos Pinhões e também no Aterro da Praia de Iracema; e o grande público que prestigiou os shows de artistas como Diogo Nogueira e Solange Almeida, no palco na praia.

Contudo, diante do pacote de artistas que visitaram o Ceará durante o período neste ano - com destaque para a dona do hit "Macetando", Ivete Sangalo, em Aracati, e para os shows de Simone Mendes e Alok, em São Benedito - o Carnaval de Fortaleza deixou a desejar.

O comparativo para justificar tal sentimento pode ser feito também com anos anteriores do Carnaval da Capital - quando vieram nomes como Gilberto Gil e BaianaSystem - e até mesmo com o grande investimento feito para o Réveillon 2024, que teve resultados expressivos de público e de geração de renda.

Sem nenhum demérito aos artistas, mas é inegável - de atração de foliões à atmosfera festiva - o que uma programação mais recheada, mais descentralizada e com perfume mais marcante de Carnaval pode fazer.