Paulo Diógenes: Coração de palhaço

Foto: SecultCE/Divulgação Humorista cearense Paulo Diógenes, criador da Raimundinha, morreu nesta quarta-feira, 14

.

Em 1992, quando fazia a 6ª série no colégio Redentorista, a professora de Português pediu que a turma se dividisse em equipes e escolhesse um tema que seria trabalhado em leituras, pesquisas e produções ao longo do segundo semestre. Convenci minha equipe a tratar do assunto do momento, o humor cearense.

Eu morava a poucos quarteirões do restaurante Avenida, que tinha na parte de trás um imenso salão que recebia semanalmente shows lotados desses artistas. Virei fã de todos e, por causa do tal trabalho, tive oportunidade de conversar, pegar autógrafos e rir de todos. Por algum motivo, que nem de longe era estrelismo, o mais raro entre essas personalidades era Paulo Diógenes.

Paulo Diógenes: humor e militância Crédito: SARA MAIA

Lembro claramente do dia em que estava no camarim com várias daquelas figuras tagarelas e coloridas e ele chegou ao lado do inseparável parceiro Ciro Santos. Como todos os outros, ele me recebeu, deu autógrafo e foi muito simpático. Era uma época bonita e lembro do orgulho que senti quando vi muitos daqueles meus ídolos na capa da revista Veja, que tratava de uma nova cena do humor.

Tive orgulho verdadeiro de ser cearense, fortalezense, como se eu mesmo estivesse naquela revista. Só falei com Paulo naquela vez, no Avenida, mas pude acompanha-lo nos palcos e nas lutas por muitos anos. É certo que ele pintou o coração de palhaço, mas seu palco não era de ilusão. Era real.

Como pioneiro nessa cena do humor que se firmou no Ceará, ele também foi responsável por me fazer sentir orgulho da minha terra. Assim como aconteceu comigo, certamente aconteceu com várias outras pessoas. E esse é e será o ofício da arte.

Obrigado, Paulo Diógenes.