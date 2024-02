PSD recebe novos filiados, entre eles Ronivaldo Maia

Foto: Reprodução/Instagram @psdceara PSD realiza primeira rodada de filiações visando eleições municipais de 2024

O PSD Ceará acolheu novos filiados em evento realizado neste sábado, 17, no Marina Park Hotel, em Fortaleza. Entre os recém-chegados, estão o vereador Ronivaldo Maia, que foi expulso do PT, e o ex-vereador Dr. Eron, que estava no PDT.As filiações têm como foco as eleições de 2024, onde candidatos a vereadores e a prefeitos disputam vagas. Em publicação nas redes sociais, o presidenteda siglana Capital cearense, deputado federal Luiz Gastão, escreveu: "Próximo da abertura da janela partidária, PSD faz evento para lideranças que disputarão as eleições deste ano pela legenda, em Fortaleza".



A janela partidária é quando parlamentares podem mudar de legenda sem perderem o mandato. Neste ano, o período abre a partir do dia 6 de março - seis meses antes do primeiro turno - e dura 30 dias.Com a filiação, Ronivaldo pode tentar reeleição, visto que estava sem partido desde 2022, quando foi expulso da sigla petista por atropelar uma mulher com quem mantinha relação extraconjugal."

Diante de todos os convites de lideranças para integrar os quadros de alguns partidos e de ter conversado com várias pessoas que considero importantes na minha trajetória política, tomei a decisão de me filiar ao Partido Social Democrático - PSD, pois considero o projeto político do partido de extrema relevância para a sociedade, visto que um dos principais projetos dos governos Lula e Elmano almeja acabar com a fome no país", escreveu o ex-petista nas redes sociais.



Já Dr. Eron sai do PDT e se filia ao PSD. Ele foi diretor do Hospital Gonzaguinha de Messejana, em Fortaleza.