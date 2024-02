Corpo de Navalny tem hematomas e sinais de convulsões, diz jornal

Foto: ODD ANDERSEN / AFP Pessoas depositaram flores e velas num memorial em 18 de fevereiro de 2024 em frente à embaixada russa em Berlim, após a morte do crítico mais proeminente do Kremlin, Alexei Navalny, numa prisão no Ártico

O corpo do opositor russo Alexei Navalny apresenta sinais de hematomas e convulsões, segundo informações do jornal russo Novaya Gazeta Europa, especializado em jornalismo investigativo e criticado pelo regime do presidente Vladimir Putin.

Citando o funcionário de uma ambulância em Salekhard, cidade próxima à prisão onde Navalny morreu (na sexta-feira, 16), no Ártico, e para onde o corpo teria sido levado, o jornal diz que a equipe médica percebeu a presença de hematomas no corpo e o paramédico apontou que este tipo de lesão ocorre por conta de convulsões. Também haveria sinais de que os médicos da prisão tentaram ressuscitar Navalny, mas ele teria morrido de parada cardíaca.

As dúvidas sobre a causa da morte persistem e não se sabe quando as autoridades liberariam o corpo. Mais de 12 mil pessoas pediram ao governo russo para que os restos mortais do ativista fossem entregues a seus familiares, disse ontem a OVD-Info, organização russa de direitos humanos.

A equipe de Navalny disse no sábado que o político foi assassinado e acusou as autoridades de protelar deliberadamente a liberação do corpo.

A viúva de Navalny, Iulia Navalnaya, se encontrará hoje em Bruxelas com chanceleres da União Europeia, segundo o chefe da diplomacia do bloco, Josep Borrell. Ela acusa Putin de ser responsável pela morte e pediu união internacional para derrubar seu "regime aterrorizante".

LULA SE PRONUNCIA

Em Adis Abeba, na Etiópia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não se deve tirar conclusões precipitadas. "Eu acho que é uma questão de bom senso, se a morte está sob suspeita, nós temos de fazer uma investigação para saber do que o cidadão morreu", declarou Lula, durante participação na cúpula anual da União Africana. "Para que essa pressa de acusar alguém?", questionou.

Lula foi o primeiro membro do Brics, grupo que reúne Índia, China, Rússia e África do Sul, a se pronunciar sobre a morte de Navalny. (com agências internacionais)