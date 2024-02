Em tratamento de câncer, Charles III assiste a uma missa em Sandringham

Foto: JUSTIN TALLIS / AFP Rev. Paul Williams (R) cumprimenta o rei Carlos III da Grã-Bretanha e a rainha Camilla da Grã-Bretanha quando eles chegam à Igreja de Santa Maria Madalena em Sandringham Estate, no leste da Inglaterra

O rei Charles III, que atualmente está em tratamento de um câncer, assistiu neste domingo, 18, ao serviço religioso em sua residência campestre de Sandringham, no Reino Unido. O monarca de 75 anos fez um aceno ao público antes de ser recebido pelo sacerdote Paul Williams. Charles III já tinha assistido ao serviço religioso no último domingo, 11 de fevereiro.

Em 5 de fevereiro, o rei anunciou que tinha sido diagnosticado com câncer e decidiu seguir seu tratamento na residência real campestre de Sandringham, e não no Palácio de Buckingham. O diagnóstico de Charles veio com 17 meses de reinado, iniciado após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II, aos 96 anos, em 8 de setembro de 2022.

Os médicos descobriram a doença durante uma operação de próstata à qual ele foi submetido em janeiro. Por causa do diagnóstico, Charles se afastou por tempo indeterminado de suas funções públicas reais, mas continua a exercer funções administrativas a portas fechadas.