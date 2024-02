Arquibancadas da Domingos Olímpio serão removidas até quarta-feira, 21

Foto: FÁBIO LIMA ARQUIBANCADAS foram montadas para o Carnaval

As arquibancadas da avenida Domingos Olímpio devem ser desmontadas até a próxima quarta-feira, 21, de acordo com a Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza (Secultfor). As estruturas foram instaladas para acomodar o público que acompanhou os desfiles das escolas de samba, afoxés, maracatus e blocos da Capital. No momento, a estrutura está inutilizada no trecho entre as avenidas da Universidade e Aguanambi.

A estrutura começou a ser montada na segunda metade de janeiro e, desde então, tem tomado uma faixa do sentido que leva à avenida Bezerra de Menezes. As arquibancadas dividem as opiniões de quem frequenta a via.

Para Maria Luiza, 72, as estruturas pouco influenciam na rotina da via. A vendedora afirma trabalhar na Domingos Olímpio desde antes da chegada do carnaval de rua e diz não notar muita diferença no período das festas.

"Está tudo bem, tudo normal. O trânsito também não interrompe, não. Tanto tempo que eu convivo aqui e nunca deram trabalho para montar nem para desmontar", conta Maria.

No entanto, há aqueles que consideram as estruturas como prejudiciais ao trânsito, devido aos desvios realizados durante os desfiles e à redução do espaço para veículos. "Quando a gente vem, fica tomando espaço. A gente podendo ir logo para o trabalho, mas não, fica com muito engarrafamento", pontua a atendente Denise Pereira, 39.

Além da arquibancada, os pontos de largada e final do desfile, bem como cabines para os jurados da competição, já foram removidoss, persistindo na avenida apenas os locais de assento.

Procurada pelo O POVO, a Secultfor afirmou que a remoção das arquibancadas segue dentro do cronograma e sem nenhum impedimento ou atraso.

Rotas alternativas

Conforme proposto pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), ainda no início das mudanças na avenida para o Carnaval, os motoristas podem utilizar duas rotas alternativas à Domingos Olímpio.

Os desvios podem ser feitos através das avenidas Duque de Caxias, no sentido Aldeota-Centro, e 13 de maio, no sentido avenida Bezerra de Menezes-Aldeota. As opções são válidas até a próxima quarta-feira, 21, quando é prevista a conclusão da retirada das arquibancadas.