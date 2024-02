Mbappé no Real Madrid

Foto: FRANCK FIFE / AFP Atacante Mbappé no jogo PSG x Real Sociedad pela Champions League

Mbappé será jogador do Real Madrid. Segundo o jornal Marca, da Espanha, o contrato com o clube já foi assinado. O vínculo vai durar cinco anos. A transferência não terá custo para a equipe espanhola, já que o atacante não renovará o contrato com o Paris Saint-Germain. Na última semana, o jogador da seleção francesa informou a Nasser Al Khelaifi, presidente do PSG, que não vai ficar no clube ao fim da temporada europeia, que acaba em junho. Grandes veículos de imprensa franceses, como L'Équipe e RMC Sports, confirmaram a informação. (Agência Estado)