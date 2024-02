Alcaraz se lesiona e Monteiro vence no Rio Open de tênis

Foto: Pablo PORCIÚNCULA/AFP Cearense Thiago Monteiro (esq.) garantiu classificação no Rio Open

Durou somente dois games a participação de Carlos Alcaraz na atual edição do Rio Open, disputado no Jockey Club Brasileiro. Finalista nas últimas duas edições e principal estrela do torneio, o jovem espanhol torceu o tornozelo logo no segundo ponto da partida e acabou abandonando quando a partida esta 1 a 1 no primeiro set, sem suportar as dores.

Assim que virou o pé no saibro molhado por causa das fortes chuvas que castigaram o Rio desde o começo da tarde - o jogo estava marcado para 19 horas -, Alcaraz já pediu atendimento. As câmeras logo flagraram o tornozelo direito bastante inchado. Mesmo com seu córner mostrando enorme preocupação com um possível rompimento de ligamento, o número 2 do mundo voltou ao jogo.

Alcaraz costuma ser teimoso e, mesmo com lesão, não gosta de abandonar partidas. Voltou mancando e sem devolver o saque de Monteiro, mostrando-se desconfortável com o problema. Mesmo assim, ainda jogou dois games, até se render ao problema. Atravessou a quadra para felicitar o brasileiro, recebeu algumas palavras de conforto e aplaudiu o apoio das arquibancadas - foi ovacionado.

Depois de ser campeão em 2022 e vice para Cameron Norrie em 2023, o espanhol que diz "amar jogar no Rio Open", deixou a quadra cabisbaixo e com enorme dificuldade em pisar. Pediu desculpas por não dar autógrafos e se dirigiu de carrinho para os vestiários, lamentando abandono logo na estreia - perderá 330 pontos no ranking da ATP.

Thiago Monteiro agora fará um duelo de brasileiros nas oitavas de final. Ele terá pela frente o compatriota Felipe Meligeni, que ganhou na abertura da jornada desta terça-feira, já colocando o País entre os oito melhores do Rio Open.