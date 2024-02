Cerca de 38 mil árvores devem ser plantadas em Fortaleza em 2024

Foto: FÁBIO LIMA PLANTIO na avenida Presidente Juscelino Kubitschek

Cerca de 38 mil árvores devem ser plantadas na Capital ao longo de 2024, de acordo com a Prefeitura de Fortaleza. A meta faz parte de um projeto de ampliação da cobertura vegetal na Cidade. A avenida Doutor Silas Munguba, que passa pelos bairros Castelão, Itaperi, Parangaba, Passaré e Serrinha, foi a primeira via contemplada pela ação. Os plantios no local começaram no local nessa segunda-feira, 19. Ao todo, 100 mudas estão sendo plantadas em toda a extensão da avenida.

Uma das espécies plantadas foi o ipê-amarelo, árvore símbolo de Fortaleza. O espaço também recebeu a pata de vaca, sibipiruna, oiti e guanandi. A iniciativa contempla o plantio de mudas entre pequenas, semi adultas e adultas. Todas são arbóreas nativas.

De acordo com Raphael Martins, diretor de conservação e monitoramento da Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor), os locais beneficiados pela ação foram selecionados com base em levantamentos realizados por uma equipe técnica da pasta.

“As mudas serão plantadas em todas as regionais, praças, avenidas, conforme os critérios que estabelecidos, justamente para que daqui a alguns anos a gente tenha o complemento dessas [plantas] na cobertura vegetal do Município”, explica.

No ano passado, mais de 80 mil mudas — entre pequenas, semi adultas e adultas, de diversas espécies — foram plantadas em diversos pontos da Capital. Somando 2021, 2022 e 2023, o número ultrapassa 230 mil mudas. Com isso, Fortaleza, tem uma média de 20,42 metros quadradis (m²) de áreas verdes por habitante. O mínimo estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é de 12 m².

Renata Barbosa, 29, trabalha em uma oficina localizada na frente de um dos pontos da avenida Silas Munguba que já foram beneficiadas pelo plantio. Ela acredita que a ação é positiva, mas faz ressalvas.

“A iniciativa em si é muito positiva, mas com o período de chuvas a gente vê que muitas árvores estão caindo. Inclusive, a gente tem uma enorme [ao lado da oficina] que a gente já solicitou a poda e a avaliação, mas ninguém aparece para resolver”, destaca.

“As árvores são muito importantes para o meio ambiente, mas também é necessário que a Prefeitura preste o apoio e a manutenção necessários”, continua.

Gilmara Inácio, 49, é moradora do Passaré, um dos bairros cortados pela av. Silas Munguba, e também acredita que a iniciativa é positiva. “O que a gente mais vê é o desmatamento, e o reflorestamento é extremamente necessário. A arborização vai trazer um bem-estar maior para a população, a gente vai respirar melhor e sentir menos os efeitos globais do clima.”

Outros pontos contemplados

Outro ponto contemplado pela ação é a avenida Juscelino Kubitschek, que também passa pelo Passaré. O plantio no local começou na manhã desta terça-feira, 20, e, assim como a avenida Silas Munguba, receberá 100 mudas. “Do jeito que a camada de ozônio está indo embora, eu creio que [só] as árvores não resolvem, mas é uma pequena ajuda”, diz Maria Alvez da Silva, 67, uma das pessoas que presenciaram a ação.

Moacir João Ferreira, 62, é taxista e também presenciou o plantio. “As árvores são muito boas para o meio ambiente, para a sombra dos pedestres, para tudo”, opina. "Graças a Deus eles estão fazendo esse [plantio] para que daqui a quatro, cinco ou dez anos melhore bastante.”

O plantio segue até o final de 2024. Ainda nesta semana, a av. Deputado Paulino Rocha também começará a receber as mudas. Ao todo, o local vai ganhar 41 mudas.

Praças, parques, equipamentos públicos e outros espaços também serão beneficiados pela iniciativa, seguindo as diretrizes do Plano de Arborização de Fortaleza.