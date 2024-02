Concurso Detran: Elmano anuncia a nomeação de 195 aprovados

Foto: AURÉLIO ALVES A decisão será publicada ainda hoje no Diário Oficial do Estado (DOE)

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou nesta quarta-feira, 21, a nomeação de 195 aprovados no concurso do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE).

A decisão será publicada ainda hoje no Diário Oficial do Estado (DOE). Desta forma, os candidatos que ficaram no cadastro de reserva do concurso público, realizado em 2018, serão convocados para assumir a função.

O prazo encerraria na próxima segunda, 26, sendo que as vagas estão distribuídas da seguinte forma:

15 analistas de trânsito e transportes

80 agentes de trânsito e transportes

50 vistoriadores

50 assistentes de atividade de trânsito e transportes

Para o cargo de analista de trânsito e transporte, para o qual é exigida a graduação em nível superior, o salário inicial é de R$ 3.486,11.

Os cargos são para as profissões de Arquiteto e Urbanista, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista e Engenheiro Mecânico Administrador, Contabilista, de profissionais de Tecnologia da Informação e de Assuntos Educacionais.

Já o de agente de trânsito e transporte, para o qual é exigido ensino médio completo, o salário inicial é de R$ 2.555,81, distribuídos em agentes de trânsito e transporte e vistoriadores.

Além disso, o cargo de assistente de atividades de trânsito e transporte, para o qual é exigido ensino fundamental completo, a remuneração inicial é de R$ 2.301,54.

Contando o Plano de Cargos e Carreiras e Salários (PCCS), a remuneração máxima pode chegar a R$ 14.349,53 (em final de carreira) para nível superior, R$ 8 mil para nível médio e R$ 7,2 mil para fundamental.

À época, o concurso foi organizado e executado pela Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece), por meio da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará – (CEV/Uece).

