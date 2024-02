Governo mobiliza comunidade escolar em campanha de combate à dengue

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil Ministérios lançaram nesta quarta-feira, 21, campanha de combate à dengue nas escolas do País. No evento, crianças também foram vacinadas contra a doença

O governo federal, a partir de uma parceria entre o Ministério da Educação (MEC) e o Ministério da Saúde (MS), lançou uma campanha de mobilização para o combate à dengue nas escolas públicas do País. O evento de lançamento da iniciativa foi realizado nesta quarta-feira, 21, na Escola Classe Juscelino Kubitschek, no Distrito Federal.



A iniciativa consiste na divulgação de informações sobre a doença e o enfrentamento ao mosquito Aedes Aegypti. A campanha será promovida pelas próximas 20 semanas, com atividades lúdicas nas escolas.

De acordo com o ministro Camilo Santana, serão realizadas "trilha de ações" envolvendo os alunos e ampliando a informação para além do âmbito escolar.

“Toda semana, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação vão informar a trilha de ações e as escolas vão realizar gincanas, fazer murais, atividades dentro da escola, envolver a comunidade do entorno. Cada semana, o acesso às informações será pela rede virtual do MEC [...] Toda essa mobilização para que os professores, diretores e toda a comunidade escolar possam fazer essa grande mobilização nesta imensa rede de escolas que temos em todo o Brasil”, explicou.



De acordo com o Ministério da Saúde, também serão divulgados guias educativos, podcasts, vídeos com a participação das comunidades escolares e transmissões ao vivo com especialistas para engajar a população para o enfretamento da doença.

A campanha integra o programa Saúde na Escola, que conta com a adesão de 99% dos municípios brasileiros e envolve 102 mil instituições públicas de ensino. Segundo a ministra Nísia Trindade, nos próximos dias serão promovidas e reforçadas ações de combate à dengue em todo o Brasil.

“A dengue nos preocupa muito, é uma doença que nos afeta há mais de 40 anos. Neste ano, temos vários sorotipos da dengue circulando, além do aumento de mosquitos com a mudança climática, calor excessivo e mudança nas chuvas. As causas são conhecidas, mas o que nós precisamos fazer é mostrar que somos capazes de enfrentar esse desafio e vencer com essa grande mobilização nacional”, disse.

Em 2024, de acordo com informe divulgado pelo Ministério da Saúde nessa terça-feira, 20, o Brasil registrou 688.461 casos prováveis de dengue. O documento também aponta 122 mortes confirmadas e 456 óbitos em investigação, além de 5.561 casos de dengue grave e com sinais de alarme.

O levantamento leva em consideração dados analisados das primeiras sete semanas do ano.

No Ceará, os números da dengue são considerados baixos, a partir de dados do IntegraSUS até essa segunda-feira, 19. Além disso, os dez municípios com maiores taxas de incidência estão localizados no interior do Estado.

Vacina contra a dengue

Durante o evento de lançamento da mobilização, as crianças também foram vacinadas contra a dengue, além de outros imunizantes presentes no calendário infantil.

Neste mês, as vacinas contra a dengue foram distribuídas aos municípios que atendem aos critérios definidos. Inicialmente, o público-alvo são crianças de 10 a 14 anos de idade e, no momento, a imunização prioriza crianças de 10 a 11 anos. A faixa etária deverá ser ampliada progressivamente conforme a entrega de novos lotes.

O lote inicial contou com 712 mil doses e foi enviado a cidades do Distrito Federal, Goiás, Bahia, Acre, Paraíba, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Amazonas, São Paulo e Maranhão.

O Ministério da Saúde enfatiza que a principal medida é a eliminação dos criadouros do mosquito.