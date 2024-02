G20 reúne consensos à solução de dois Estados para conflito no Oriente Médio

Foto: Bruna Prado/POOL/AFP REUNIÃO do G20 no Rio de Janeiro

A solução de dois Estados "como a única possível" para o conflito entre israelenses e palestinos foi defendida amplamente por chanceleres dos países do G20 reunidos no Rio nesta quinta-feira (22), um evento no qual a guerra na Faixa de Gaza ocupou um lugar central.

Na reunião de dois dias dos ministros de Relações Exteriores do grupo, que o Brasil preside temporariamente, "destacou-se virtual unanimidade no apoio à solução de dois Estados como sendo a única solução possível para o conflito entre Israel e Palestina", afirmou o ministro Mauro Vieira.

Vieira "só não disse unanimidade porque nem todas as intervenções (dos países) trataram do assunto, (mas) quem se manifestou apoiou, e foi muita gente", disse à AFP uma fonte do Itamaraty.

Esse consenso também foi destacado pela União Europeia.

"Pedi ao ministro brasileiro que em sua conclusão oral (...) abordasse o tema e explicasse ao mundo que no G20 todo mundo foi favorável a esta solução", disse à imprensa o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, também se disse favorável a uma solução de dois Estados.

"Todos queremos que este conflito termine o mais rápido possível, mas devemos nos assegurar (...) de que não deixe condições que só vão repetir o ciclo de violência", disse Blinken.

"Estamos trabalhando aqui com muitos sócios em um marco que possa produzir paz e segurança duradouras (...) Isto quer dizer que Israel esteja integrado na região, com relações normais com países-chave, com garantias firmes para sua segurança e um caminho concreto para um Estado palestino", acrescentou, segundo a transcrição de sua intervenção a portas fechadas na quarta-feira.

Segundo o jornal americano The Washington Post, os Estados Unidos e vários países árabes trabalhavam em um plano global de paz com um calendário para a fundação de um Estado palestino, uma vez encerrada a guerra atual entre Israel e Hamas em Gaza.

Sem entrar em detalhes, Borrell disse esperar que "nos próximos dias" se materialize uma iniciativa árabe.

A solução, acrescentou o europeu, tem que ser "em acordo com os Estados Unidos e com o mundo árabe".

- Críticas ao Conselho de Segurança -

Os pronunciamentos na reunião no Rio ocorrem um dia depois de o Parlamento israelense aprovar por ampla maioria uma resolução contra qualquer "reconhecimento unilateral de um Estado palestino", que segundo o texto, equivaleria a recompensar "o terrorismo sem precedentes" do Hamas.

"Não recompensaremos o terrorismo com um reconhecimento unilateral, em resposta ao massacre de 7 de outubro, do mesmo modo que não aceitaremos soluções impostas", disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, após a aprovação do texto.

Israel lançou uma ofensiva na Faixa de Gaza, em resposta ao ataque de 7 de outubro do Hamas, que deixou cerca de 1.160 mortos, segundo balanço da AFP com base em dados israelenses.

A ofensiva israelense em Gaza deixou ao menos 29.410 mortos, segundo o ministério de Saúde do território.

Além disso, uma grave crise humanitária afeta os habitantes de Gaza: segundo a ONU, 2,2 milhões dos quase 2,4 milhões de habitantes do território estão ameaçados pela fome extrema.

Na abertura do G20, o Brasil pôs o tema na agenda, ao criticar a inação "inaceitável" dos organismos multilaterais diante dos conflitos em Gaza e Ucrânia.

"As instituições multilaterais (...) não estão devidamente equipadas para lidar com os desafios atuais, como foi mostrado pela inaceitável paralisia do Conselho de Segurança" em relação aos conflitos na Ucrânia e em Gaza, disse Vieira.

O Brasil defendeu "uma profunda reformulação" do Conselho de Segurança, que fracassou reiteradas vezes em alcançar um acordo sobre a guerra em Gaza.

Os Estados Unidos, principais aliados de Israel, voltaram a vetar na terça-feira uma resolução que pedia um cessar-fogo imediato em Gaza.

Antes de participar da reunião do G20, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, se reuniu na quarta-feira com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem expressou seu "desacordo" com as declarações de que o Exército de Israel estaria cometendo "genocídio" em Gaza de que a campanha militar israelense no território palestino seria comparável ao Holocausto.

"O secretário abordou o assunto [de Gaza] e deixou claro nosso desacordo com esses comentários", disse um alto funcionário do Departamento de Estado após o encontro.

As declarações de Lula provocaram indignação em Israel, que declarou o presidente "persona non grata". Em resposta, o Brasil convocou o embaixador israelense e chamou para consultas seu embaixador em Tel Aviv.