Mandados são cumpridos no CE contra suspeitos de ajudar fugitivos de Mossoró

Foto: Divulgação/Depen Imagem panorâmica da Penitenciária Federal de Mossoró

Nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos nessa quarta-feira, 21, contra pessoas que podem ter ajudado os dois homens que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. As ordens judiciais foram cumpridas pela Polícia Federal em Mossoró (RN) e em dois municípios cearenses: Quixeré (Vale do Jaguaribe) e Aquiraz (Região Metropolitana de Fortaleza).

A PF informou que as ações policiais resultaram na prisão de três indivíduos. Em Mossoró, uma pessoa foi presa por força de mandado de prisão temporária. Em Aquiraz, ocorreram as duas outras prisões. Uma pessoa foi presa por estar com um mandado de prisão em aberto, enquanto a outra foi presa por ter sido flagrada com drogas.

Na manhã desta quinta-feira, um dos presos foi submetido a uma audiência de custódia e a sua prisão foi mantida.

“Foram apreendidos ainda telefones celulares e um veículo que, supostamente, teria sido utilizado no auxílio aos criminosos para fornecimento de armamento a ser empregado na fuga”, divulgou a PF.



“Além do inquérito policial, a cargo da PF, permanece em andamento a operação de recaptura, integrada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen/MJSP), Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte e Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, representada pela Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Ainda há o reforço da Força Nacional de Segurança Pública, além de policiais dos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Goiás”.

Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró em 14 de fevereiro passado. Foi a primeira fuga da história do sistema prisional federal, cuja primeira unidade foi inaugurada em 2006.



Atualmente, cerca de 500 homens foram empregados nas buscas pelos fugitivos. Na terça-feira, 20, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) formalizou uma série de medidas para intensificar as rotinas de segurança nas cinco penitenciárias federais do País.



“Entre as ações, que já vinham sendo realizadas, estão revistas diárias em todas as celas, pátios e parlatórios”, informou o MJSP.



"O documento também indica melhorias nas estruturas de iluminação no interior das celas e instalação de refletores, lâmpadas e luminárias em locais de baixa luminosidade e em outros pontos estratégicos. O ofício também lista a qualificação do sistema de videomonitoramento nas Unidades Penais Federais, e o mapeamento de grades nos espaços verticais destinados a dutos, tubulações e sistemas de ventilação e elétrico, nos locais sem laje".



Também foi solicitado reforço no efetivo nas cinco unidades federais, que também contarão com rondas externas.