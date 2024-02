Irmão de fugitivo de presídio federal é preso no Acre; buscas continuam no RN

Foto: depen/divulgação BUSCAS por fugitivos completaram 10 dias

O irmão de um dos dois homens que fugiram do presídio federal de Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte, no último dia 14 foi preso na manhã desta sexta-feira, 23, durante as investigações sobre a fuga. A informação foi divulgada em nota pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que não esclareceu se o preso é irmão de Deibson Cabral Nascimento, de 34 anos, ou de Rogério Mendonça, de 36.

O homem, condenado por roubo e participação em organização criminosa, estava foragido e foi preso devido a essa ordem de prisão em aberto. A prisão foi realizada por agentes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Acre (Ficco/AC), composta por policiais federais, policiais rodoviários federais e policiais civis e militares do Acre. O local exato da prisão também não foi informado.

A busca pelos fugitivos chegou nesta sexta-feira ao décimo dia. Três homens já haviam sido presos nesta semana durante investigação sobre auxílio recebido pelos fugitivos depois de sair da prisão.

A Polícia Federal (PF) informou ter cumprido nove mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira, 21, nas cidades de Mossoró, no Rio Grande do Norte, Quixeré e Aquiraz, no Ceará. A PF diz que a ação mirava "possíveis envolvidos no fornecimento de apoio" aos dois detentos.