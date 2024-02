A barbárie no futebol faz mais vítimas

Foto: o povo Capa

A madrugada de terror que viveu a delegação do Fortaleza, na última quinta-feira, 22, em Pernambuco, estampou manchete e foto da edição do O POVO de sexta-feira, 23. Após o empate pelo Nordestão, na Arena Pernambuco, o atentado com pedras e bombas caseiras ao ônibus do Leão foi impetrado por torcedores do Sport e deixou seis jogadores tricolores machucados - um deles com traumatismo cranioencefálico. O episódio chocou o País e se destaca como o mais grave caso de violência contra jogadores de futebol no Brasil.