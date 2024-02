A polêmica envolvendo a declaração do presidente Lula (PT), traçando paralelo entre o Holocausto e a ofensiva militar de Israel em Gaza, abriu uma crise diplomática entre Brasília e Tel Aviv. A fala pode ser desastrada, no sentido de comparar práticas de um grupo supremacista (nazistas) e tocar no ponto mais sensível da história recente dos judeus, mas a resposta de Tel Aviv tem um quê de pirotecnia e é repleta de intenções políticas.

O governo israelense tenta usar o episódio como mais um pretexto para justificar o injustificável. A declaração serviu como combustível para o governo de extrema direita, que se aproveitou da situação para promover ruídos, quebrar ritos diplomáticos e contar mentiras, como sugerir que Lula teria negado o holocausto, o que não ocorreu.

Lula vai se desculpar ou não? A discussão é inútil. Famílias seguem sendo bombardeadas, deslocadas e mortas. A prioridade em Gaza é outra: Sobreviver. Dito isto, é importante ressaltar que Lula não deve explicações ao governo de Israel, que se aproveitou para promover ações questionáveis e submeter a diplomacia brasileira a armadilhas baratas.

Nesse contexto, caberia ao Brasil fazer um gesto ao povo judeu, para evitar novos ruídos provocados intencionalmente pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Omissão passa longe do papel do Brasil que é, talvez, um dos principais atores na busca por resolução.

Desde o início do conflito, o Planalto já classificou a ação do Hamas pelo termo que lhe cabe: "Terrorista"; e chamou a resposta de Israel pelo nome: "Genocídio". Ao mesmo tempo, nossa diplomacia buscou soluções, apresentando resolução no Conselho de Segurança da ONU; ajudando a mediar a retirada de civis; etc. Mas fica a lição: para gerar consenso é preciso disposição de todos os envolvidos.