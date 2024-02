O relógio marcava perto de 1 hora da madrugada de quinta-feira, 22. Cerca de 40 profissionais do Fortaleza Esporte Clube cumpriam o penúltimo estágio de um cronograma rotineiro — viajaram na terça, 20, jogaram na noite de quarta, 21, e retornavam ao hotel para embarcar para a capital cearense pela manhã.

Dali em diante, porém, o grave cenário de violência no Brasil voltou a se misturar com o futebol. As lembranças narradas ao O POVO por quem testemunhou o atentado e precisou socorrer companheiros de trabalho no ônibus são angustiantes.

Uma das pedras acertou a cabeça do lateral-esquerdo argentino Gonzalo Escobar, que precisou de 13 pontos, teve trauma cranioencefálico e breve perda de consciência. O zagueiro Titi ficou com estilhaços do vidro na perna. O lateral-direito Dudu, que teve queimadura por causa de um explosivo, gritava com dores e chegou a achar que havia sido atingido por um tiro. "Cenas de guerra", descreveu um profissional do clube.

Trata-se do mais grave e impactante caso de violência contra jogadores de futebol no País. Os torcedores do Sport que, munidos de bombas e pedras, fizeram tocaia na BR entre São Lourenço da Mata e Recife, a despeito da escolta da Polícia Militar ao ônibus do Fortaleza, tinham a intenção de matar.

A repercussão do caso seguiu um roteiro protocolar: dezenas de notas de repúdio ao ocorrido e de solidariedade ao Fortaleza, poucas e rasas atitudes. O Sport terá de jogar sem presença da torcida, mas os responsáveis pelo ataque seguem em liberdade. A Polícia Civil de Pernambuco diz já ter identificado alguns, mas ainda sem prisões.

O futebol brasileiro também não se mobiliza, apesar dos seguidos casos de violência. O Fortaleza tinha jogo marcado para a próxima quinta-feira, 29, mas, a pedido dos jogadores, solicitou adiamento. A nova data será domingo, 3, três dias depois, sob justificativa de calendário preenchido. Nem mesmo um atentado deste porte é capaz de promover mudanças radicais. A saber se esperarão uma tragédia — ou se nem isso será suficiente.