A seleção brasileira de futebol de areia conquistou o hexacampeonato mundial neste domingo, tornando-se a primeira equipe a alcançar tal feito para o País. A vitória histórica foi obtida pelo placar de 6 a 4 sobre a Itália, na final da Copa do Mundo. O grande destaque da partida foi o pivô Rodrigo, que marcou três gols. A equipe é a maior vencedora da competição organizada pela Fifa, considerando também as vitórias em 2006, 2007, 2008, 2009 e 2017.

"É uma sensação maravilhosa relembrar o gostinho de ganhar uma Copa do Mundo. É a minha segunda e só tenho a agradecer a todos que apoiaram no Brasil", comentou o pivô Rodrigo à CazéTV após o título. Enquanto apontava para o peito, ele ainda aproveitou para mandar um recado para a CBF: "Não sei onde vai ser, mas arruma um lugar para botar mais uma estrelinha aqui".

A Itália abriu o placar com Genovali, aproveitando um rebote após a bola bater na trave. Atrás no placar, o Brasil partiu para o ataque e tentou finalizações de média distância. A 22 segundos do fim do primeiro tempo, Mauricinho passou para Rodrigo, recentemente eleito o melhor jogador de beach soccer do mundo, que concluiu com um belo chute no ângulo para empatar.

O Brasil voltou para o segundo tempo mais agressivo e viu a expulsão do goleiro italiano Casapieri, destaque italiano até então. Temporariamente com a vantagem numérica, o time brasileiro pressionou e chegou a acertar a trave antes de Rodrigo marcar um golaço de bicicleta, virando o jogo. Porém, a Itália igualou logo em seguida.

No terceiro e último tempo, Bruno Xavier colocou o Brasil novamente à frente, e Genovali, da Itália, acabou marcando um gol contra. Sob pressão de Bruno Xavier, ele recuou mal e traiu o goleiro suplente Carpita. Ainda deu tempo para Brendo e Rodrigo mais uma vez marcarem para a equipe brasileira, enquanto Fazzini e Genovali descontaram para a Itália.