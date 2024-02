PM resgata criança feita de refém por homem em farmácia em Fortaleza

Foto: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO Homem faz criança de refém dentro de farmácia em Fortaleza

Um homem fez uma criança de refém dentro de uma farmácia na avenida Mozart Lucena, no bairro Vila Velha, em Fortaleza. O caso foi aconteceu por volta das 18h40min deste domingo, 25. No local, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou os procedimentos para o resgate da criança. Ela foi solta por volta das 19h40min. O homem foi preso.

Antes do sequestro, o homem atirou contra a própria esposa, que foi socorrida em estado grave a unidade hospitalar, segundo nota da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

A via foi cercada por policiais para evitar risco para transeuntes. O POVO opta por não divulgar as cenas por se tratar de uma criança em situação de vulnerabilidade. Nelas, o homem pode ser visto apontando a arma contra a própria cabeça, enquanto segura a criança no outro braço.



Nota da Polícia Militar

A Polícia Militar do Ceará informa que foi acionada para uma ocorrência com refém na noite deste domingo, 25, no bairro Vila Velha, em Fortaleza.

Um homem disparou com arma de fogo contra sua esposa e fez uma criança de refém no interior de um estabelecimento comercial.

Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foram acionadas e obtiveram êxito na rendição do suspeito, que foi conduzido para uma delegacia para o devido procedimento legal.

A criança não foi ferida e a mulher, em estado grave, foi socorrida para uma unidade hospitalar. O procedimento ainda está em andamento.

Atualizada às 21h17min.