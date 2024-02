O município de Brejo Santo, a 300 km de Fortaleza, terá a primeira escola indígena da região do Cariri, conforme decreto da prefeita Gislaine Landim (PSB). A Escola Indígena em Tempo Integral Isú-Kariri está situada no Sítio Baixio dos Bastos, na zona rural da cidade, e será administrada pela Secretaria Municipal de Educação.

No primeiro ano, a escola atenderá estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Em 20 de janeiro, o povo Isú-Kariri deu início a um ciclo de partilha e escuta com as comunidades para construir coletivamente um currículo específico e diferenciado.

Ainda em 2024, o campus de Brejo Santo da UFCA deverá dar início à formação de professores indígenas, oferecendo a Licenciatura Intercultural Indígena, do Programa Saberes Indígenas na Escola – MEC.

“O que muda é o jeito de se fazer educação, porque todo trabalho é pautado no fortalecimento da cultura, no conhecimento da língua materna, tendo esse contato com a natureza, o respeito, é todo um jeito de conceber a educação dentro da cultura que eles defendem e vivenciam”, explicou o secretário de educação do município, Jucélio Santos, à radio O POVO CBN Cariri.

Nos últimos anos, a população do território organizou-se sistematicamente, juntamente com outros territórios indígenas do estado, para assegurar os direitos básicos previstos na Constituição Federal, desde a educação escolar indígena até o acesso a serviços de saúde de qualidade para demandas específicas desses povos.

Conforme informações da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), atualmente, existem 38 escolas indígenas na rede estadual e quatro nas redes municipais de ensino de Maracanaú e Caucaia, além de uma creche localizada em Itapipoca, distribuídas em 16 municípios.



Com informações do repórter Yago Pontes, da O POVO CBN Cariri.