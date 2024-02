Dono de sítio é preso, sob a suspeita de ajudar fugitivos de presídio

Foto: depen/divulgação DOIS homens fugiram do presídio de Mossoró dia 14 deste mês

A Polícia Federal prendeu ontem mais uma pessoa acusada de ajudar na fuga de Rogério Mendonça e Deibson Nascimento, que escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró na madrugada do dia 14 deste mês. Ronaildo da Silva Fernandes, dono de um sítio nos arredores da cidade do interior do Rio Grande do Norte, teria recebido R$ 5 mil dos criminosos para auxiliá-los na fuga.

Segundo fontes que acompanham as investigações, Ronaildo teria procurado a polícia para afirmar que havia sido coagido a ajudar os foragidos, mas os policiais identificaram que, na verdade, ele tinha recebido dinheiro para ser cúmplice da dupla. Não há informação se o dono do sítio tem ligação com facções criminosas

ALEGA TER SIDO REFÉM

A reportagem não conseguiu localizar a defesa do suspeito. À mídia local, Ronaildo afirmou que foi refém dos bandidos e que teria ficado oito dias sob poder dos criminosos. O dono do sítio disse ainda que chegou a gastar R$ 500 para dar suprimentos aos bandidos.

Na ocasião em que os dois prisioneiros escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró, eles utilizaram uma barra de ferro para ampliar o buraco de uma luminária do teto de suas celas, por onde escalaram para alcançar o teto do presídio e fugir. Durante a ação, eles tiveram acesso a uma obra interna que ocorria na unidade, onde conseguiram ferramentas, como um alicate, utilizado para abrir um buraco no alambrado e chegar ao lado de fora.

OPERAÇÃO DE RECAPTURA

Apesar de cerca 600 agentes estarem envolvidos nas buscas, até a noite de ontem os criminosos, que de acordo com as autoridades são ligados ao Comando Vermelho, não haviam sido encontrados. Na operação de recaptura atuam a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen/MJSP), a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte e a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, que envolve Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.

Ainda há o reforço da Força Nacional de Segurança Pública, além de policiais dos Estados de Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Goiás.

"As informações são de que ainda estão na região. Tivemos quatro prisões (no total). Hoje tivemos outra prisão, mediante mandado judicial, de um colaborador. Imaginamos que estão nas cercanias", disse o ministro Ricardo Lewandowski durante entrevista coletiva, ao comentar a prisão do proprietário do sítio.

A fuga foi a primeira registrada em uma penitenciária federal, modelo considerado de segurança máxima que existe no País desde 2006. Nesse tipo de unidade, costumam cumprir pena líderes de facções, como Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, do PCC; e Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, do CV.

OUTRAS PRISÕES

Na última quinta-feira, oito dias após a fuga, três pessoas foram presas sob suspeita de fornecer ajuda aos detentos que escaparam. Na ocasião, a Polícia Federal (PF) informou ter cumprido nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Mossoró, no Rio Grande do Norte, Quixeré e Aquiraz, no Ceará. A PF informou que a ação mirava "possíveis envolvidos no fornecimento de apoio" aos foragidos.

Uma pessoa, segundo a corporação, foi presa por força de um mandado de prisão temporária pedido pela PF em Mossoró - e a prisão foi mantida após audiência de custódia. Na mesma cidade, durante as buscas, outra pessoa, com mandado de prisão anterior em aberto, foi localizada e detida.

"Em uma das residências que eram alvo das buscas (em Aquiraz), havia drogas, armamentos e munições. Houve prisão em flagrante", informou a PF. "Foram apreendidos ainda celulares e um veículo que, supostamente, teria sido utilizado no auxílio aos criminosos para fornecimento de armamento a ser empregado na fuga", acrescentou em nota a PF.

ACORDO COM A ALEMANHA

Lewandowski assinou nesta segunda-feira um acordo com o governo da Alemanha para fortalecer a cooperação já existente entre os dois países no combate ao crime organizado. A medida inclui parceria para atuar contra o tráfico de drogas e de pessoas e contra crimes ambientais.

A partir de agora, os países vão intensificar trocas de informações e compartilhar métodos de investigação e tecnologia. O acordo também permite a formação de equipes conjuntas de investigação entre os dois países.