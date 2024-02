Jovem se apresenta à Polícia e assume autoria de uma das pedradas em atentado ao Fortaleza

Foto: Reprodução Ônibus do Fortaleza foi atacado com bombas e pedras a caminho do Recife

Um jovem de 19 anos se apresentou nesta segunda-feira, 26, na Coordenação de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil de Pernambuco para assumir a autoria de uma das pedradas que atingiu o ônibus do Fortaleza em atentado ocorrido na última quinta, 22. Após o empate do Tricolor do Pici diante do Sport, o veículo que transportava a delegação do clube foi atingido por pedras e bomba a caminho do Recife. A ocorrência deixou seis atletas do Leão do Pici feridos.

Em depoimento de cerca de 40 minutos, na companhia do advogado, o homem relatou que teria entrado em um ônibus fretado por outros torcedores pela ausência de transporte coletivo após o empate entre os times. No trajeto para casa, o veículo teria parado para prestar auxílio a um outro ônibus, de torcida organizada, que estaria com defeito e, enquanto recebia ajuda, a organizada teria sido avisada que um veículo de uma torcida rival estaria se aproximando deles.

Com a informação, o grupo teria se munido de pedras e, quando um ônibus se aproximou, foi atingido pelas janelas, que foram quebradas. O ônibus se tratava, no entanto, da delegação do Fortaleza e não uma outra torcida organizada.

Em entrevista à TV Jornal, o advogado negou a aliança do homem com a Torcida Jovem do Sport, apesar de confirmar que ele estaria vestido com a camisa do grupo e de ter preferência por assistir jogos no setor onde o coletivo se localiza. Após depor, ele foi liberado pela Polícia.

Nenhuma prisão de pessoas ligadas ao episódio ocorreu. Na última sexta-feira, 23, Renato Rocha, chefe da Polícia Civil do Estado, afirmou que a Polícia Civil identificou alguns dos suspeitos que participaram do atentado ao ônibus do Fortaleza e que o trabalho de investigação vem sendo feito de forma incessante desde o acontecimento do fato.

Rocha não citou o número exato de suspeitos que foram identificados, mas ressaltou que não é apenas uma pessoa, e sim um grupo. Em relação às punições, o chefe da Polícia Civil destacou que o caso é grave, mas que a decisão fica a cargo do delegado encarregado.A teoria, àquela altura, é de que foi algo premeditado. O depoimento do jovem vai de encontro a essa linha de investigação.

Na oportunidade, o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, classificou os autores de "criminosos" e prometeu que a resposta será “proporcional ao crime que foi cometido”.