Castelão e Romeirão devem implantar biometria facial para acesso de torcedores até 2025

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 10-11-2023: Arena Castelão comemora 50 anos, Governador Elmano de Freitas inaugura nova iluminação e telões. (Foto: Aurelio Alves/O Povo)

A Arena Castelão, em Fortaleza, e a Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, contarão, em breve, com a tecnologia de biometria facial para aumentar a segurança no acesso de torcedores aos jogos e eventos realizados nos estádios. A previsão é de que a tecnologia comece a funcionar até o dia 25 de junho de 2025.

A confirmação foi dada pelo secretário do Esporte do Ceará, Rogério Pinheiro, em uma reunião promovida na última semana, na sede das Promotorias de Justiça de Fortaleza.

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor), vem atuando, desde o ano passado, a favor da implantação da biometria facial em estádios com capacidade superior a 20 mil pessoas, conforme determina a Lei Geral do Esporte.

A medida faz parte do projeto “Estádio Seguro”, idealizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) do Governo Federal. Representantes do projeto reforçaram a necessidade da integração de informações entre os órgãos de segurança pública, permitindo maior segurança no ambiente profissional. Foi debatida ainda a necessidade da criação de medidas como sala de checagem de informações nos estádios e iniciativas semelhantes.

“Com o projeto ‘Estádio Seguro’, o torcedor, ao comprar seu ingresso, estará habilitado a entrar no estádio somente por meio do reconhecimento facial. Com isso, esperamos que a prática de cambismo acabe, já que cada ingresso será vinculado ao CPF e a uma fotografia de rosto do torcedor. Assim, aquele que estiver afastado do estádio por mal comportamento sequer conseguirá comprar o ingresso", destacou o promotor de Justiça Edvando França, coordenador do Nudtor.

"Dessa forma, a expectativa é que finalmente tenhamos o controle absoluto do acesso e identificação pessoal desses criminosos”, completou.

Ainda segundo o promotor, Estado e Município têm a responsabilidade de acelerar os trâmites burocráticos e técnicos para a entrega do benefício, já que, após o prazo final, as praças esportivas não poderão ser utilizadas sem a implementação da biometria facial.

Torcida do Fortaleza no jogo Barbalha x Fortaleza, na Arena Romeirão, pelo Campeonato Cearense 2024 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Estádio Seguro

O acordo de cooperação do projeto “Estádio Seguro”, composto por entidades como Ministério do Esporte, Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), tem como objetivo somar esforços às políticas de segurança pública para tornar o futebol brasileiro mais seguro. Membros do projeto defendem a adesão dos clubes brasileiros à iniciativa, como forma de expandir o alcance das medidas propostas.

Entre outras medidas, o projeto abrange iniciativas para a prevenção de casos de violência e qualquer tipo de descriminação. Além do combate à manipulação de condutas e resultados esportivos.