Casos de dengue grave mais do que dobraram

Foto: Dengue: DF, seis estados e 154 municípios decretaram emergência

O primeiro bimestre deste ano teve 2,5 vezes mais casos de dengue grave ou dengue com sinais de alarme do que o mesmo período do ano passado. Em janeiro e fevereiro de 2023, 3.058 pacientes tiveram um agravamento da doença; em 2024, foram 7.771. Os dados são referentes ao acumulado de notificações até a semana epidemiológica 8, encerrada no sábado

"Tivemos neste ano uma necessidade de internação hospitalar muito superior à do ano passado", afirmou Ethel Maciel, secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, nesta quarta-feira, durante reunião com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde.

Especialistas e as autoridades de saúde destacam que o volume de casos graves é preocupante. As causas disso ainda não estão completamente claras, mas podem envolver o sorotipo da dengue em circulação.