Com 100 policiais nas buscas por fugitivos do RN, Ceará destaca cooperação entre polícias do NE

Foto: Cícero Oliveira - SSPDS ENCONTRO de secretários de Segurança do Nordeste

O compartilhamento de informações e a junção de esforços têm sido características das pastas de Segurança do Nordeste. Prova disso é que o Ceará empenhou o efetivo de 100 policiais, a maioria militares, para atuar na caçada aos fugitivos da prisão de segurança máxima do Rio Grande do Norte (RN).

Atualmente, há protocolos de cooperação também entre o Ceará e a Paraíba, que auxiliam na identificação de veículos e pessoas procuradas que cruzam as divisas. Até junho, um novo protocolo integrando todos os estados nordestinos deverá ser apresentado ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.

"O governador Elmano (de Freitas, do PT) esteve recentemente com o ministro e determinou que a gente estabelecesse diretrizes para apresentarmos ao ministro", afirmou o titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Samuel Elânio, durante o encontro de secretários da Segurança Pública do Nordeste. O evento aconteceu nesta quarta-feira, 28, em Fortaleza, e contou com a participação dos titulares das secretarias dos estados do Piauí (PI), Rio Grande do Norte (RN), Paraíba (PB), Bahia (BA) e Sergipe (SE).

A interação entre as Polícias da região já é uma realidade. “A ideia é isso se tornar cada vez mais formal, algo escrito. Que realmente fique como política de estado, mesmo com a mudança de gestores", afirmou o titular da SSPDS. Outra cooperação mais efetiva acontece atualmente entre o Ceará e o governo da Paraíba, com o compartilhamento de ferramentas tecnológicas que identificação.

O encontro de ontem teve a missão de discutir ações estratégicas, principalmente contra o avanço das facções criminosas. "Esse exemplo de integração, nós temos bem marcado no Rio Grande do Norte, quando, em março do ano passado, tivemos ataques das organizações criminosas e de imediato o secretário Samuel, com o secretário Jean, da Paraíba, mobilizaram os efetivos para nos apoiar", afirmou o secretário de Segurança do RN, coronel Francisco Araújo. (Com informações de Mirla Nobre)