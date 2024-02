Incêndio atinge apartamento no bairro Centro, em Fortaleza

Foto: FCO FONTENELE BOMBEIROS conseguiram conter chamas por volta das 18h

Um incêndio atingiu um apartamento localizado no 26º andar do Edifício Cidade, no Centro de Fortaleza, na tarde desta quarta-feira, 28. Fogo deixou a residência totalmente destruída e trouxe pânico aos moradores da edificação. Não houve vítimas e a causa da ocorrência ainda não foi identificada.

Segundo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), a corporação foi acionada por volta das 16 horas, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). No geral, dez viaturas foram encaminhadas ao local e 40 agentes atuaram para combater as chamas.

No imóvel atingido residiam três pessoas, mas no momento do incêndio não havia ninguém em casa. O POVO conversou com uma das moradoras, que trabalhava quando soube do incêndio. Sem se identificar e ainda muito abalada, ela conta que só descobriu que se tratava de seu apartamento ao chegar no local, mas que não sabe o que causou a ocorrência.

Segundo o coronel Sousa Junior, que atuou na operação, dez pessoas e dois animais foram retirados do andar atingido e o fogo não chegou a atingir outros apartamentos. No entanto, o vento fez a fumaça se alastrar pela edificação e uma mulher precisou de atendimento médico após inalar a substância.

Bastante nervosa, ela foi retirada do prédio por meio de uma uma autoescada mecânica, amparada pelos bombeiros. Logo em seguida foi colocada em uma maca e levada para uma unidade de saúde.

Fortaleza, CE, BR 28.02.24 - Bombeiros apagam fogo em apartamento em prédio na rua Guilherme Rocha (Fco Fontenele/OPOVO) Crédito: FCO FONTENELE

"O apartamento foi totalmente destruído, o fogo (pegou) nos quartos, na sala, na cozinha (...) Não tendo vitima é o que mais interessa para nós e para todos", destacou o coronel. Chamas foram controladas por volta das 18 horas e agora uma perícia deve ser solicitada para identificar o que causou a ocorrência.

Moradores atuaram para retirar pessoas e animais do prédio

Ainda conforme o coronel Sousa, bombeiros encontraram dificuldade para agir devido ao sistema de prevenção do condomínio não estar funcionando. Conforme informações apuradas pelo O POVO, moradores atuaram inicialmente para alertar ao demais sobre o que estava acontecendo.

Um dos residentes do 31° andar, que não quis se identificar, diz que identificou o incêndio ao notar a fumaça. Ele pegou o extintor e tentou chegar no apartamento atingido, mas não conseguiu. Foi quando começou a gritar para que todo mundo saísse de seus imóveis e descesse pelas escadas.

Já José Rubens, 26, mora no 8° andar e conta que dormia quando ouviu gritos de socorro, se unindo a outros moradores para auxiliar demais. "A gente subiu para socorrer o pessoal, saiu batendo nas portas. Tinha muita fumaça, muita gente idosa (...) A gente conseguiu descer uma por uma mantendo a calma, falando 'olha, tá tudo bem, é só fumaça' (...) O desespero foi grande, mas graças a Deus os bombeiros chegaram rápido", conta o autônomo.

Fortaleza, CE, BR 28.02.24 - Bombeiros apagam fogo em apartamento em prédio na rua Guilherme Rocha (Fco Fontenele/OPOVO) Crédito: FCO FONTENELE

Residentes esperaram no saguão até que incêndio fosse controlado. Alguns choravam, abalados, e ainda assim tentavam acalmar animais e crianças. No fim da operação eles aplaudiram os bombeiros, aliviados.