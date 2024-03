Foto: Divulgação/TAP Ao todo, Fortaleza e Lisboa contam com nove voos semanais operados pela TAP

A companhia aérea TAP disponibilizou mais dois voos no trecho entre Fortaleza e Lisboa, em Portugal. A ação vai aumentar a movimentação entre os destinos, com estimativa de 566 passageiros a mais por semana, considerando uma ocupação média de 95%.

Leia mais Turismo em Portugal: confira um roteiro por Lisboa e Porto

Sobre o assunto Turismo em Portugal: confira um roteiro por Lisboa e Porto

"A ampliação dos voos da TAP em nossa malha aérea atual é muito importante para facilitar a chegada de mais turistas ao nosso estado e consolidar o Ceará como destino em médias e altas temporadas", informou o governador do Estado, Elmano de Freitas.

Ao todo, Fortaleza e Lisboa contam com nove voos semanais operados pela TAP. A secretária de Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque, afirmou que o intuito é tornar o Estado um destino viável com médias e altas temporadas.

"Sabemos do potencial que nosso destino tem e para facilitar a chegada de mais turistas ao estado, a Setur vem buscando parcerias com as companhias aéreas. A TAP opera um voo muito importante para o Ceará e essa medida merece ser celebrada”, pontuou.

O anúncio, confirmado na reunião entre a Secretaria do Turismo do Ceará (Setur) e representantes da empresa, ocorreu na 33ª edição da maior feira de turismo de Portugal: Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL).

O Ceará participa do evento com estande próprio, reforçando os atrativos do Estado em diversos segmentos. "Sol e praia, ecoturismo, turismo de luxo e religiosidade" estão entre os pontos citados pelo governo.

O espaço possui 40m² e conta com a exposição de fotos e vídeos das principais regiões turísticas do Ceará. Foram levados ao local ainda peças de artesanato cearense, como as do mestre da Cultura, Espedito Seleiro.

COMPRAS INTERNACIONAIS terão mais taxas em 2024 mesmo custando menos de US$ 50? | Dei Valor



Mais notícias de Economia