Uma corrente de solidariedade a favor de Alan Neto; saiba como doar sangue

Foto: AURÉLIO ALVES ALAN Neto no estúdio do Trem Bala, do O POVO

Referência no Jornalismo do Ceará, Alan Neto, colunista do O POVO e apresentador do Trem Bala, tem recebido uma corrente de solidariedade nos últimos dias para doação de sangue. O icônico jornalista passou por procedimento cirúrgico neste mês de fevereiro.

Quem desejar se engajar na campanha e doar sangue deve ir ao Fujisan (Av. Barão de Studart, 2626 - Dionísio Torres) e informar o nome de Manoel Simplício de Barros Neto, o Alan Neto. O atendimento de segunda a sexta-feira é de 7h30min às 16h30min; aos sábados, de 7h30min às 13 horas.

O Fujisan disponibiliza um formulário online para avaliar doadores de sangue em potencial. Para preenchê-lo, clique neste link.

Um dos maiores nomes da mídia esportiva do Estado, Alan Neto também mobilizou os principais clubes do Estado. Nesta quinta-feira, 29, Ceará, Fortaleza e Ferroviário deram belo exemplo de solidariedade e união fora dos campos e se juntaram em uma corrente de apoio para pedir doação de sangue para o jornalista.

O Vovô convocou a torcida alvinegra e os outros dois times a se engajarem na campanha. O Tricolor seguiu o caminho e também chamou seus torcedores a doarem sangue. O Tubarão da Barra, time do coração de Alan Neto — que cunhou a frase "I love you, Ferrão" —, destacou que "o futebol cearense se uniu, nesta corrente do bem, para doar sangue e fazer a diferença".

Serviço: