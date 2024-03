Aeronave que levava Xand Avião e Zé Vaqueiro sofre pane durante voo

Foto: Reprodução/Youtube Xand Avião e Zé Vaqueiro voltavam de Brasília para Fortaleza; produtora afirma que cantores passam bem

A aeronave que levava os artistas Xand Avião e Zé Vaqueiro, nesta sexta-feira, 1°, de Brasília a Fortaleza, sofreu uma pane nos dois motores durante o voo. Os cantores estavam retornando de uma festa de aniversário.

A rádio O POVO CBN entrou em contato com a assessoria de imprensa do artista, que confirmou o ocorrido. Além dos cantores, havia mais seis empresários da produtora Vybbe, que cuida da carreira dos artistas, no voo.

O piloto da aeronave declarou emergência à torre de controle durante o voo e ao Cenipa, órgão que cuida de acidentes aéreos. Ao pousar, o avião foi encaminhado para a perícia. Todos os passageiros estão bem.

(Com informações de Luciano Cesário)