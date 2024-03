Defensores que atuarão em Ipu e Crateús tomam posse nesta sexta-feira, 1º

Foto: ZEROSA/DEFENSORIA MIKE Douglas Muniz Chagas, a defensora geral do Estado, Sâmia Farias, e Rebeca Rocha Ramos

Os municípios de Ipu e Crateús terão novos defensores públicos estaduais. Tomaram posse nesta sexta-feira, 1º, Rebeca Rocha Ramos e Mike Douglas Muniz Chagas. De acordo com a Defensoria Pública do Ceará (DPCE), eles fazem parte do grupo de 28 aprovados no oitavo concurso da institução e que já assumiram cargos.

“Nós atuamos como intérpretes das vozes daqueles que não conseguem se fazer ouvir. Atuamos para desinvisibilizar. Lutamos para tornar a máxima ‘nos direitos humanos, somos todos iguais’, de Patativa do Assaré, uma realidade social”, afirmou Rebeca, que é ex-estagiária da DPCE e já atuou na Defensoria do Amapá. Cearense, ela renunciou ao cargo de defensoria pública na Bahia para estar perto da família.

Mike Douglas é carioca e em seu discurso de posse, destacou a importância da política de cotas implementada no concurso para a DPCE. “As cotas desafiam estereótipos e preconceitos e abrem caminhos para outras pessoas negras. A Defensoria deve ser cada vez mais inclusiva, diversa e antirracista”, afirmou.

Para a defensora geral Sâmia Farias, os novos integrantes da DPCE devem cada vez mais priorizar a escuta das as pessoas que mais precisam. "Temos ainda muitos municípios carentes da nossa atuação e eu renovo aqui meu compromisso de lutar por mais nomeações para pintarmos nosso Ceará de verde, porque a Defensoria é muito nova e sofre muitos ataques. Mas é o modelo constitucional e mais completo de acesso à justiça", afirmou.