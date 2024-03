Foto: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP Ato pró-Bolsonaro na Avenida Paulista no domingo 25 de fevereiro

Sob pressão dos muitos inquéritos de que é alvo, Jair Bolsonaro (PL) não tinha tantas opções senão convocar apoiadores para demonstrarem, em ato na avenida Paulista, que estão a seu lado. Se havia dúvidas quanto a isso, o ex-presidente cuidou em dissipá-las dias depois, quando voltou a falar em anistia, desde que partisse do Governo Federal - leia-se, de Lula, atual chefe do Executivo.

Trata-se de uma operação política emergencial, já que, no campo jurídico, as saídas parecem fechadas e os recursos, esgotados. Como a PF vai esquadrinhando, há farto material probatório, de depoimentos a documentos apreendidos, ligando Bolsonaro à cadeia de comando da tentativa de golpe que redundou no 8 de janeiro de 2023. A questão que se coloca agora é: o ex-mandatário pode ter sucesso em seus ardis?

É improvável, por algumas razões, nenhuma delas relacionada às dimensões do contingente de pessoas que foram às ruas, uma multidão celebrada por bolsonaristas como prova incontestável de perseguição ao antecessor de Lula.

Primeiro: nenhuma massa, mesmo que expressiva como foi a daquele domingo, tem o condão de alterar o andamento dos processos que apuram a responsabilidade pelos eventos antidemocráticos de 2023. Segundo: a grandiosidade da mobilização tem de ser posta em perspectiva, visto que houve intensa articulação com a finalidade de potencializar o encontro, que não se replicou em outros estados, como era de praxe, mas se concentrou num ponto nodal a partir do qual se pretendia enviar esse recado de que as ruas estão com ele.

Era, então, a última cartada de Bolsonaro, a bala de prata com que pretendia - e ainda pretende - negociar uma salvaguarda (um habeas corpus informal) não para os "patriotários" do 8/1, presos e boa parte já condenada. Mas para si e para os seus.