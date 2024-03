Foto: o povo Capa

Fortaleza teve este ano o fevereiro mais chuvoso desde 1953. O dado, levantando a partir do monitoramento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), diz respeito a série histórica e figurou na manchete do O POVO, da edição de sexta-feira, 1º de março. Os 484,1 milímetros (mm) observados em fevereiro representam a maior precipitação da década, do século e dos últimos 70 anos na Cidade. O valor é ainda 31% maior do que o recorde anterior, de 366,8 mm, datado em 2011.