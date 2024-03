PIB reflete acertos de 2023

Foto: Wenderson Araujo/Trilux Super safra turbinou resultados do agro, que tiveram maior participação no PIB

A repercussão negativa sobre o crescimento de 2,9% do PIB brasileiro em 2023, exposta por alguns especialistas, é surpreendente. Correntes de pensamento mais liberais não conseguiram entender como o agronegócio foi tão bem ao mesmo tempo que as decisões governamentais sobre a economia, condenadas por eles, geraram efeitos positivos para o País.

Ora, o que vimos traduzidos em números na última sexta-feira, 1º de março, é um exemplo clássico do chavão "a democracia tem dessas". A valorização das commodities e a competência dos produtores rurais para atender a demanda internacional impulsionaram o agro brasileiro e resultaram na super safra de grãos do último ano. Isso explica a participação expressiva do agro no PIB brasileiro.

Simultaneamente ao trabalho no campo, o Ministério da Fazenda e os demais integrantes da equipe econômica do governo federal conseguiram emplacar a reforma tributária, o novo marco fiscal e equacionar os cofres para dar conta de programas estruturantes como o novo Minha Casa Minha Vida.

O PIB Brasil 2023 traz ainda responsabilidades tanto para o setor produtivo quanto para os poderes públicos. Assim como foi na PEC da Transição, as decisões que envolvem o futuro econômico do País precisam ser definidas em uma frente ampla de debates, na qual todas as correntes de pensamento democráticas tenham vez e voz. Assim, em 2025, poderemos observar menos surpresas com novos acertos.